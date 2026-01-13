Страна-агрессор Россия обустроила новый полигон для испытания беспилотников. Он расположен вблизи границы с Казахстаном, в Тоцком районе Оренбургской области.

Такие данные удалось выяснить OSINT-исследователю под ником kim høvik. Результатами наблюдений и снимками местности он поделился в соцсети Х (бывший Twitter).

Аналитики отмечают, что планировка объекта подходит для тестирования ударных беспилотников. На опубликованных изображениях можно заметить пусковые рампы, спецплощадки для подготовки беспилотников к запуску и зоны для временного хранения барражирующих боеприпасов.

Вероятно, на полигоне россияне тестируют как серийные "Герань-2", так и новые модели дронов, которые в дальнейшем могут применять в российско-украинской войне.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает сотрудничество с Ираном в военной сфере. Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину россияне заключили с иранцами контракты на поставку баллистических и зенитных ракет.

Кроме того, Россия продолжает адаптировать ударные беспилотники к противодействию украинской авиации и ПВО. Новая модификация "Герани-2" способна не только атаковать наземные цели, но и поражать воздушные объекты, оставаясь после этого боеспособной

