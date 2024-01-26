Россия официально до сих пор не предоставила ни одной фамилии погибших на Ил-76, – Лубинец

Так называемый список украинских военнопленных, якобы находившихся на борту сбитого российского самолета Ил-76, распространили пропагандистские кремлевские каналы. В то же время официально Россией до сих пор не было предоставлено ни одной фамилии из этого "списка". А неофициальные материалы, которые намеренно распространяют "рупоры кремля", являются элементами спецоперации против Украины.

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Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Радио Свобода". Он ответил на вопросы о списках, которые по неофициальным каналам распространила российская сторона.

"Никаких официальных списков у нас нет. Мы не можем предполагать или не предполагать, что эти списки – официальная позиция РФ, потому что ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии", – отметил он.

По мнению Лубинца, эти "списки" специально были брошены в информационное пространство через каналы российских пропагандистов и являются элементом спецоперации против Украины. Проанализировав эти материалы, которые распространяет Россия, украинские эксперты заключили, что они содержат очень много несовпадений и неточностей.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что он не будет говорить о том, находятся ли люди, указанные в этих "списках", во враждебном плену, поскольку эти материалы являются неофициальными.

"Как человек, занимающий официальный пост в Украине – уполномоченного ВР по правам человека, я не могу официально что-то утверждать до тех пор, пока я официально не получу какие-то списки. Поэтому по состоянию на данный момент я говорю только то, что несовпадение – да, мы их фиксируем", – сказал омбудсмен.

По мнению Лубинца, Россия специально распространяет эти материалы. Омбудсмен считает, что международные партнеры и эксперты должны быть вовлечены в прозрачное расследование этой авиатрошки.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ряд украинских экспертов уже разоблачили ложь России о крушении Ил-76. Так, Александр Коваленко подчеркнул, что заявления российского минобороны об "украинских военнопленных" на борту – это фейк, ведь на фото с места его падения не видно тел "десятков человек", якобы летевших этим рейсом.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указали на то, как Россия быстро воспользовалась падением Ил-76 для распространения фейков. По мнению специалистов, манипулируя темой военнопленных, Кремль попытается посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать ВСУ военную помощь.

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