Россия перебрасывает военных 810-й ОБрМП в Курскую область: в 'Атеше' раскрыли подробности

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" в Донецкой области зафиксировал перебрасывание военнослужащих 810-й ОБрМП в Курскую область. Он сообщил о перемещении 10 КАМАЗов с личным составом.

Видео дня

Видео и фотоподтверждения этого перемещения были опубликованы в Telegram-канале движения "Атеш". После разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что они направлялись к месту отправления для защиты Курска.

"Россияне пытаются всеми силами закрыть дыру обороноспособности, поэтому вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что недавно 810-ю бригаду перебросили из Херсонского направления в Покровск для усиления.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 11 августа, в Курской области РФ было неспокойно. Местные жители заявили о массированной ракетной атаке, взрывы раздавались в Курске и Курчатове, в областном центре из-за работы российской ПВО произошел пожар.

Напомним, что в России изрядно запаниковали из-за операции в Курской области, где, как заявляют в Москве, с 6 августа якобы ведут боевые действия украинские военные. В частности, на пропагандистских шоу звучат заявления о том, что эти события являются "вторжением", а не "проникновением в область ДРГ", поскольку ВСУ якобы задействовали значительные силы и средства во время этих боев.

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