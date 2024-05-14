Россия перебросила в оккупированный Джанкой новые военные подразделения: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Россия перекинула в оккупированный Джанкой в Крыму новые военные подразделения. В частности, туда прибыли сотрудники российской ФСБ, привлеченные для охраны военных объектов.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного движения украинцев и крымских татар на оккупированных территориях. Усиление мер безопасности связано с переброской линейных военнослужащих с задач охраны на передовую, особенно на Херсонском направлении, где российские войска несут значительные потери.

Это свидетельствует о критической ситуации на фронте для ВС РФ и попытках компенсировать потери путем увеличения количества боеспособных подразделений из находившихся в тылу.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированный Джанкой в Крыму продолжают прибывать российские войска для пополнения подразделений, воюющих против Украины. С полуострова они потом отправляются на фронт. Также на вокзале замечены массовые перевозки раненых и убитых оккупантов, в частности с левобережья Херсонщины.

Напомним, ранее агенты "Атеш" разведали состав ракет дивизии ППО оккупантов в Севастополе. Партизанам удалось обнаружить слабые места в защите военного объекта РФ, являющегося приоритетной целью Сил обороны Украины.