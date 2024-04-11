Россия отказалась участвовать в Саммите мира, который проведет Швейцария, хотя ее еще не приглашали

Хотя Россию никто не приглашал, государство-агрессор отказалось участвовать в Саммите мира, который состоится в Швейцарии по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие запланировано на 15-16 июня 2024 года.

Соответствующее заявление 11 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос пропагандистского СМИ. Она подчеркнула, что у Москвы "крайне негативное отношение" к этой встрече.

"Россия не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение, которое к нам не поступало", – сказала одиозная сотрудница российского внешнеполитического ведомства.

Ей не понравилось, что Швейцария продвигает Формулу мира, предложенную Киевом.

"Любые мероприятия, которые игнорируют позицию России и основываются на положениях ультимативной "формулы Зеленского", оторваны от реальности и бесперспективны. Озвученное устроителями конференции намерение вычленить из инициатив других стран общие компоненты – не что иное, как уловка. Хорошо известно, что "формула Зеленского" не предполагает компромиссов, альтернатив и полностью игнорирует предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств", – утверждает пособница Кремля.

РФ не доверяет Швейцарии, потому что та поддерживает Украину и применяет против Российской Федерации санкции. Захарова обиделась, что в таких условиях Швейцария "не может быть нейтральной принимающей стороной и посредником".

Мол, Запад планирует предъявить Москве "коллективный ультиматум".

Захарова добавила, что РФ рассчитывает на своих партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке, которым нужно "проявить бдительность и не дать втянуть себя в очередную антироссийскую авантюру".

Как писал OBOZ.UA:

– Швейцарское правительство 10 апреля объявило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня – первый Саммит мира – уже этим летом, 15-16 июня. Полный список участников пока не раскрыт.

– По данным СМИ, на встречу могут съехаться представители от 80 до 100 государств, в основном с так называемого Глобального Юга.

– Ранее в Офисе президента Украины подчеркивали: у Киева есть четкая позиция, что Москва не должна быть участником первого Глобального саммита мира.

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