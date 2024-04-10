Швейцария объявила дату и место проведения первого Саммита мира: что известно

Швейцарское правительство проведет в июне двухдневную конференцию высокого уровня, направленную на достижение мира в Украине. В частности, первый Саммит мира пройдет 15-16 июня.

Об этом сообщает Reuters. В январе Швейцария заявила, что проведет мирный саммит по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, и с тех пор провела переговоры с ЕС, странами-членами G7 и такими странами, как Китай и Индия, чтобы заручиться их поддержкой.

"В настоящее время существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для запуска мирного процесса", – говорится в заявлении Федерального совета.

Саммит пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн. Его цель – создать основу, благоприятную обстановку для всеобъемлющего и прочного мира в Украине, а также утвердить "конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе".

При этом швейцарские власти пока не раскрыли полный список участников.

Хотя Москва заявила, что не против переговоров о прекращении войны, российские официальные лица заявили, что не будут принимать участие в переговорах в Швейцарии, стране, которая, по их мнению, отказалась от своего нейтралитета в отношении войны.

Россия, которая начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, заявила, что швейцарская инициатива бессмысленна без участия Москвы.

Как писал OBOZ.UA:

– В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина планирует договориться со Швейцарией о дате проведения первого инаугурационного Саммита мира. Официальный Киев рассчитывает на присутствие там около 100 государств.

– Ранее в ОП подчеркивали: у Киева есть четкая позиция, что РФ не должна быть участником первого Глобального саммита мира.

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