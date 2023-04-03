Россия отпустила из тюрьмы и бросила на войну против Украины экс-командира боевиков ''ДНР'', жестоко убившего беременную террористку

Государство-террорист продолжает вербовать на войну против Украины преступников и убийц. Чтобы пополнить ряды путинской армии из тюрьмы в РФ отпустили экс-командира боевиков "ДНР" Юрия Свиридова по прозвищу "Мачете".

Видео дня

Примечательно, что в 2019 году он был осужден на 13 лет за жестокое убийство беременной террористки. Об этом в Telegram сообщил журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После досрочного освобождения из тюрьмы террорист и убийца присоединился к российской оккупационной армии и отправился воевать против Украины.

Как известно, в 2017 Свиридов изнасиловал и убил свою беременную подчиненную Анастасию Ткачеву. Жестокое преступление он совершил на оккупированной территории Донецкой области.

Спустя некоторое время террориста вывезли из Украины в Россию и начали судить в Ростове-на-Дону. Стоит отметить, что зачастую российские пропагандистские СМИ не писали о военных преступлениях террористов "ДНР", однако инцидент со Свидировым и его подчиненной вызвал резонанс даже в кремлевских СМИ.

Кроме того, пропагандистка "ДНР" из Енакиево Юлия Скубаева описывала преступления Свиридова в соцсетях. Она сообщила, что кроме зверств, которые он совершал на временно оккупированной территории Донецкой области, террорист также был наркозависимым.

"И вот теперь психопата убийцу и насильника выпустили на волю, вооружили и отправили убивать украинцев. О прибытии Мачете на фронт радостно сообщил такой же людоед – друг Стрелкова Михаил Полынков. Других героев у русского мира нет", – написал Казанский.

Напомним, в 2019 году в российском Ростове "комбата 7-й бригады ДНР", предателя Украины Юрия "Мачете" Свиридова приговорили к 13 годам лишения свободы за зверское убийство беременной террористки Анастасии Ткачевой в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области арестовали разыскиваемого российским командованием террористов командира 3-й МСБ 7-й бригады 1-го корпуса ВС РФ Юрия Свиридова (позывной "Мачете").

Как сообщал OBOZREVATEL, убитая на Донбассе российская террористка "ДНР" Анастасия Ткачева была изнасилована и застрелена собственным командиром Юрием Свиридовым в октябре 2017. При этом женщина была на позднем сроке беременности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!