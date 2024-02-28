Россия отрепетировала применение тактического ядерного оружия в случае вторжения Китая: в FT узнали подробности

Россия провела тренировку по применению тактического ядерного оружия в случае войны с Китаем. Отрабатывались ряд разных сценариев, предполагающих вторжение китайских войск на российскую территорию.

Об этом со ссылкой на секретные военные документы РФ, полученные в результате утечки информации из российского оборонного ведомства, пишет Financial Times. Эти документы также доказали: в реальности, согласно действующим доктринам, Россия готова применить ядерное оружие при значительно более низких угрозах для себя, чем Москва когда-либо декларировала публично.

Из 29 секретных документов российской армии, созданных с 2008 по 2014 год, следует, что в РФ вооруженные силы отрабатывали сценарии применения тактического оружия на раннем этапе конфликта с большим мировым государством. И описанное в них, по мнению экспертов, до сих пор актуально для российской военной доктрины.

Среди потенциальных противников Россия рассматривает, в частности, Китай.

Вопреки публичным заявлениям и обнародованным доктринам, судя по этим документам, прибегнуть к применению ядерного оружия РФ готова при значительно более низких угрозах для себя, чем когда-либо декларировалось открыто.

"Порог", после которого Россия считает себя вправе применить ядерное оружие, в документах из утечки определяется как совокупность факторов, которые "необратимо приведут к неспособности остановить большую вражескую агрессию", что создаст "критическую ситуацию для государственной безопасности России".

А это, по мнению авторов документов, включает как вторжение врага на российскую территорию, так и более конкретные факторы, как, например, уничтожение 20% российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами.

Из документов, содержащих материалы учений, следует, что в Восточном военном округе РФ отрабатывался ряд сценариев, посвященных ответу на возможное вторжение КНР. Это свидетельствует о том, как именно Москва ядерный потенциал РФ закладывает в основу своей оборонной политики – и исходя из этого, как она готовит войска к нанесению первого ядерного удара в некоторых боевых условиях.

Издание приводит в пример одно из упражнений, описывающее гипотетический приступ Китая. Россия (по "легенде" учений – "Северная Федерация") наносит тактический ядерный удар с целью остановить продвижение "Юга" со второй волной сил вторжения.

"Главнокомандующий отдал приказ... применить ядерное оружие... ...в случае развертывания противником подразделений второго эшелона и угрозы дальнейшего наступления "Юга" на направлении главного удара", – цитирует издание документ.

Впрочем, отвечать ядеркой в случае чего россияне планируют не только Китаю. Один из документов содержит учебную презентацию для офицеров военно-морских сил РФ – и она описывает более широкие критерии потенциального ядерного удара, включая высадку противника на территории РФ, поражение подразделений, отвечающих за охрану приграничных районов, или неизбежное нападение противника с применением обычных вооружений.

Именно в этой презентации указана готовность РФ применить ядерное оружие при условии "критических потерь" российских войск, которые сделают невозможным их способность остановить широкомасштабную агрессию. Такими "критическими потерями" в России считают уже упомянутое уничтожение 20% стратегических подлодок с баллистическими ракетами, а также потерю 30% атомных ударных подлодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременное поражение основного и резервного береговых командных пунктов.

Как добавляет Financial Times, судя по документам, российские военные считают, что применение тактического ядерного оружия поможет им достичь широкого спектра целей, включая "сдерживание государств от агрессии [...] или эскалации военных конфликтов", "прекращение агрессии", предотвращение потери территорий российскими войсками, а также повышение эффективности российского военно-морского флота.

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что РФ якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе.

На них впоследствии отреагировали даже в Белом доме, после того, как глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер публично обратился к Конгрессу и администрации президента Джо Байдена с призывом рассекретить информацию о серьезной угрозе безопасности Соединенных Штатов, имея в виду, как предположили журналисты, именно намерения России вывести ядерное оружие в космос.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, угроза касается не развернутых средств поражения, а только потенциала их применения.

Между тем, издание Bloomberg считает, что Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в этом году.