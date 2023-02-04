Россия перебросила к Мариуполю около 30 тыс. военных: Андрющенко назвал цель оккупантов

Страна-агрессор Россия продолжает перебрасывать войска ко временно оккупированному Мариуполю в Донецкой области. В первые месяцы полномасштабного вторжения россияне не просто захватили этот город, но и практически его уничтожили и убили тысячи мирных жителей.

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Об этом рассказал советник законного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко на своем канале в Telegram в пятницу, 3 января. По его словам, группировка россиян в Мариуполе и ближайших населенных пунктах увеличилась до около 30 тысяч оккупантов.

Возможно, оккупанты создают резервы для продолжения атаки на Угледар, считает он.

Только за последние семь дней военный корпус армии страны-агрессора увеличился на 10-15 тысяч. Большинство расквартировано по населенным пунктам в Мариупольском районе по тактике "живого щита".

"Военные оккупанты достаточно разговорчивы с местными. Сообщают о приоритете направления атаки на Угледар (Донецкая область. – Ред.) и Запорожье", – написал Андрющенко.

В частности в один из приморских поселков зашел новых отряд "кадыровцев", речь идет про около трех тысяч человек.

"Возможно, это формирование "заградотряда" для потенциального наступления, потому что крупных акций "Росгвардии", по нашей информации, не планируется ни в Мариуполе, ни в районе", – добавил Андрющенко.

По мнению советника мэра, возможно, оккупанты создают резервы для продолжения атаки на Угледар.

1 февраля Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской военной техники. Вражеская колонна проехала через город в западном направлении, в сторону Мангуша/Бердянска.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля в Мариуполе днем 2 февраля прозвучала серия взрывов. Власти города заявили о "бавовне" в местах базирования оккупантов.