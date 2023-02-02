В Мариуполе ''бавовна'': взрывы прогремели в местах базирования оккупантов. Видео

В оккупированном Мариуполе днем 2 февраля прозвучала серия взрывов. Власти города заявили о "бавовне" в местах базирования оккупантов.

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Как сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя, прилеты зафиксированы в районе ТРЦ "ПортСити" и 23-го микрорайона. "Освобождение от российских оккупантов украинского города у моря уже скоро!" – заявили в мэрии (видео размещены внизу новости).

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что "от взрывов содрогнулся весь город".

По его словам, в "ПортСити" размещались российские военные и штаб путинской партии "Единая Россия". А вблизи с 23-го микрорайоном оккупанты прятали свои системы ПВО.

"Поздравляю мариупольцев с "бавовной". Деокупация становится ближе", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вблизи Мариуполя оккупанты готовят силы для атак на Угледар. Кроме того, в сеть попало видео, как через город прошла большая колонна техники в направлении Бердянска.

31 января в Мариуполе прогремело семь мощных взрывов. Оккупанты заявили о работе ПВО, умолчав о поражении своих объектов.