Войска РФ вблизи Мариуполя готовят подразделения и технику для атак на Угледар, – Андрющенко

Оккупанты наращивают силы вблизи Мариуполя. Они стягивают туда личный состав и технику для будущих атак на Угледар.

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Об этом 30 января рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, за выходные число мобилизованных, прибывших из России, увеличилось в селе Белосарайская Коса и селах к северу от Мариуполя, на границе с Волновахским районом.

"Примерное общее количество – до 4 тысяч", – сообщил Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что на данный момент происходит доукомплектование вражеских подразделений по приписке с Луганской областью на севере от Мариуполя.

Сами захватчики говорят, что готовят силы для атаки на Угледар.

"Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов. Приступили к накоплению техники вокруг Мариуполя наступательного характера. Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления", – рассказал советник мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL, после захвата Соледара российские войска взялись за Угледар. Оккупанты уничтожают очередной украинский город, однако защитники Украины дают отпор врагу.