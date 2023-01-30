Войска РФ вблизи Мариуполя готовят подразделения и технику для атак на Угледар, – Андрющенко
Оккупанты наращивают силы вблизи Мариуполя. Они стягивают туда личный состав и технику для будущих атак на Угледар.
Об этом 30 января рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, за выходные число мобилизованных, прибывших из России, увеличилось в селе Белосарайская Коса и селах к северу от Мариуполя, на границе с Волновахским районом.
"Примерное общее количество – до 4 тысяч", – сообщил Андрющенко.
Кроме того, он отметил, что на данный момент происходит доукомплектование вражеских подразделений по приписке с Луганской областью на севере от Мариуполя.
Сами захватчики говорят, что готовят силы для атаки на Угледар.
"Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов. Приступили к накоплению техники вокруг Мариуполя наступательного характера. Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления", – рассказал советник мэра.
Как сообщал OBOZREVATEL, после захвата Соледара российские войска взялись за Угледар. Оккупанты уничтожают очередной украинский город, однако защитники Украины дают отпор врагу.
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