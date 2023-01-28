Оккупанты продолжают бить по Угледару, Авдеевке устроили ночной артобстрел – ОВА

Российские оккупанты не прекращают террора населенных пунктов Донбасса, которые стремятся сравнять с землей. В частности, за прошедшие сутки они обстреляли Угледар и Авдеевку.

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О последствиях очередного военного преступления российской армии в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в Угледаре в результате массированного артиллерийского обстрела повреждены 9 домов.

Руководитель ОВА уточнил, что под вражеским огнем оказались Пречистовка и Богоявленко. К счастью, обошлось без жертв.

Также, по словам Кириленко, в течение суток россияне наносили одиночные удары по старой и центральной частям Авдеевки, а ночью устроили массированный артобстрел. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, по данным руководителя ОВА, на Донецком направлении повреждена амбулатория в Очеретино и частный дом в Курахово, уничтожен частный дом в Красногоровке. Также обстрелы подверглись населенным пунктам на Лисичанском направлении, где россияне попали с С-300 по дому в Лимане. Постоянные обстрелы продолжаются в Северской области.

Тем временем министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки, сообщило, что во время удара украинских военных по зданию училища в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь Россия потеряла более 300 своих солдат. Речь идет об убитых и пропавших без вести, а не о раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– за прошедшие сутки враг обстрелял ряд населенных пунктов на востоке нашей страны и убил четверых мирных жителей. Под обстрелами россиян были жители Харьковской и Донецкой области;

– издание Bloomberg и американский Институт изучения войны сообщили, что Россия в ближайшие полгода попытается осуществить новое большое наступление на Украину. Скорее всего, российская армия уже в феврале или марте попытается пойти на прорыв в Луганской или Донецкой областях.

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