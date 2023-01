Bloomberg узнал о подготовке Путиным нового наступления на Украину: в ISW уточнили главную цель

Президент России Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новое большое наступление на Украину. Скорее всего, российская армия уже в феврале или марте попытается пойти на прорыв в Луганской или Донецкой областях.

Об этом сообщают издания Bloomberg и американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW). Отмечается, что таким образом Путин попытается перехватить инициативу и прекратить операционные успехи Украины.

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки и разгрома украинского контрнаступления", – говорится в сводке Института изучения войны.

Ссылаясь на комментарии анонимных советников Кремля изданию Bloomberg, аналитики ISW пишут, что Путин верит в успешность нового большого наступления и в то, что несмотря на нынешние неудачи, это позволит России выиграть войну в долгосрочной перспективе.

Аналитики ISW предполагают, что недавние наземные атаки армии РФ в Запорожской области могут быть направлены на рассредоточение украинских сил и создание условий наступления в Луганской области. Также на это указывает, что Россия передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

При этом в ISW не исключают, что новое российское наступление может произойти как в Луганской области, так и в районе Угледара на западе Донецкой области.

"Российские милблогеры также все чаще списывают идею повторной атаки на Киев, как информационную операцию и предполагают, что наиболее вероятной целью российского наступления будет Донбасс или соседняя Харьковская область", – пишет Institute for the Study of War.

В ISW сомневаются, что новое наступление России будет направлено на северную часть Украины, потому что пока нет признаков того, что оккупанты формируют ударные группы в Беларуси.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Россия готовится к новому наступлению на Украину. Одним из признаков этого является реализация активной дезинформационной кампании, направленной на устрашение украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое наступление армии РФ может произойти на любом направлении. Российского диктатора Владимира Путина, начавшего войну, волнуют только цели и он не обращает внимания на гибель сотен тысяч граждан его государства.

