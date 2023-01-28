Враг массированно обстреливает Харьковщину, в Донецкой области убиты четверо гражданских

Российские военные преступники продолжают терроризировать мирных жителей Украины. За прошедшие сутки враг обстрелял ряд населенных пунктов на востоке нашей страны и убил четверых мирных жителей.

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Под обстрелами россиян были жители Харьковской и Донецкой области. Об этом в Telegram сообщили главы областных военных администраций Олег Синегубов и Павел Кириленко.

На Харьковщине под вражеских огнем были приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Террористы обстреливали Купянск, Двуречную, Старицу, Берестово и другие населенные пункты.

В поселке Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея, а в селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом. В результате обстрелов среди мирных жителей есть раненные.

Также российская армия продолжает терроризировать жителей Донецкой области. Только в течение 27 января россияне убили 4 жителей Донбасса: три человека в Парасковеевке и одного Большой Новоселке.

Также в ОВА сообщили, что 7 человек в области получили ранения. При этом по-прежнему невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупационные войска РФ днем 26 января обстреляли Двуречную на Харьковщине. Вследствие вражеской атаки погибли два человека.

Ранее сообщалось, что 24 января российская оккупационная армия нанесла удары по Херсону. Под вражеским огнем оказались роддом, школа и поликлиника.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия государства-агрессора России продолжает ежедневно обстреливать из разных видов вооружения мирные города в Донецкой области Украины. В течение 26 января оккупанты убили трех жителей региона.

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