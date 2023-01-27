Войска РФ обстреляли Авдеевку и Бахмут: три человека погибли, восемь ранены. Фото

Армия государства-агрессора России продолжает ежедневно обстреливать из разных видов вооружения мирные города в Донецкой области Украины. В течение четверга, 26 января, оккупанты убили трех жителей региона.

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Еще восемь украинцев в результате атак врага получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

Войска России в этот день открыли огонь по городам Бахмут и Авдеевка, а также по поселку Богоявленка (Волновахский район). Захватчики били по населенным пунктам из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии.

В частности, они стреляли по жилой застройке. Погибла женщина 79 лет и двое мужчин – одному из них было 62 года, другому – 58.

"От попадания снарядов получили повреждения и разрушения частные, многоквартирные дома и хозяйственные сооружения", – говорится в сообщении.

В областной прокуратуре добавили, что начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января войска России ударили по жилому кварталу города Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки оккупантов погиб один человек.

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