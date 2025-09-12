Россия перебросила морскую пехоту и усилила атаки на Бахмутском направлении: военный рассказал, что происходит

Российские захватчики пытаются наступать на Бахмутском направлении. С целью продвижения они перебросили морскую пехоту для дальнейших штурмов и усилили атаки.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий (Стоход). Он отметил: если раньше атаки проводили небольшие группы по 2–3 человека, то сейчас количество штурмовиков заметно возросло.

Что известно

"По данным разведки враг накапливает некоторые довольно значительные силы, именно пехоту, на нашем направлении и активно ее применяет. Изменилась интенсивность, если раньше в течение дня было 10 человек штурмовиков, разделенные по два-три человека, которые двигались в направлении линии боевого соприкосновения, то сейчас их стало больше. Они наступают интенсивнее", – объяснил военный.

Вместе с тем Пясецкий акцентировал, что Силы обороны уничтожают оккупантов с помощью дронов и артиллерии. В то же время россияне тоже пытаются привлекать беспилотники, количество которых заметно возросло в тылу украинских бойцов. Не гнушается враг и мототехникой.

"Оккупанты воюют преимущественно пехотой, которая может залетать на мотоциклах. Эта техника используется как одноразовый транспорт. Они доезжают до определенной точки высадки и бросают его и дальше движутся в пешем порядке пытаясь проводить какие-то штурмовые действия или закрепиться в каком-то укрытии", – рассказал военный.

Напомним, кроме Бахмутского направления, оккупационные войска увеличивают давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию. В частности, в некоторые дни бывает до 56 боестолкновений. На этом участке фронта российская армия сосредоточила около 100 тысяч военных.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении российская армия потеряла до 60 тысяч военных за последние 10 месяцев. При этом оккупанты продолжают штурмы на этом участке фронта и пытаются взять город Покровск.

