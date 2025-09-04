"Берут" стратегический город более 10 месяцев: в ОСУВ "Днепр" озвучили потери России на Покровском направлении. Карта
На Покровском направлении армия РФ потеряли до 60 тысяч военных за последние 10 месяцев. При этом оккупанты продолжают штурмы на этом участке фронта и пытаются "взять" город Покровск Донецкой области.
Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, ежедневно в районе Покровска ликвидируют от 150 до 200 российских военных.
В ОСУВ "Днепр" прокомментировали ситуацию на Покровском направлении
По словам военного, оккупанты пытаются захватить Покровск уже в течение 10 месяцев, но успехов они не имеют.
"При этом несут они очень серьезные потери. Вот за вчера на Покровском направлении было убито153 захватчика. В целом по Покровску, хочу сказать, что они штурмуют, "берут" Покровск уже более 10 месяцев, и ежедневно там от 150 до 200 захватчиков. Я вот сел, посчитал и за это время, только на том направлении, оккупанты "положили" до 60 тысяч человек", – сказал Бельский.
Что предшествовало
Ранее Бельский сообщил, что оккупанты стягивают подкрепления на Покровское направление, из-за чего это сейчас самое горячее направление на Донбассе. В то же время ВСУ уже полностью зачистили Покровск от малых групп оккупантов, которые пытались инфильтроваться на месте, также освободили Удачное и Новоэкономичное. После зачистки опорных пунктов врага украинские воины показали установление флага Украины в Удачном, которое расположено примерно в 10 км к западу от Покровска.
Сейчас украинские защитники активно уничтожают подкрепление захватчиков, которое пытается продвигаться в сторону Доброполья.
"Продолжается блокирование и ликвидация противника, который инфильтрировался в наши боевые порядки. Что касается так называемого Добропольского выступления, то оккупанты любой ценой стремятся сохранить контроль над ним и поэтому активно подтягивают туда резервы. Эти резервы, как известно, движутся с юга на север", – рассказал офицер.
29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит наступательные действия на Покровском направлении. Враг сконцентрировал там значительные силы – до 100 тысяч личного состава.
Количество российских оккупантов на Покровском направлении по состоянию на 23 августа составляло 110 тысяч, отметил Это почти вдвое больше, чем количество населения в городе Покровск до полномасштабной войны – в начале 2022 года оно оценивалось в примерно 60 тысяч человек.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих в Париже 4 сентября озвучил потери России в войне против Украины. По его словам, речь идет о миллионе убитых или раненых солдат страны-агрессора.
