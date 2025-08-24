Под Покровском оккупантов вдвое больше, чем было жителей города до войны – ОСГВ 'Днепр'

На Покровском направлении российских оккупантов по состоянию на 23 августа было около 110 тысяч. Это почти вдвое больше, чем количество населения в городе Покровск до полномасштабной войны – в начале 2022 года оно оценивалось в примерно 60 тысяч человек.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов. Он рассказал "Суспільному", что в Донецкой области противник давит со всех направлений. Горячее всего – вокруг Покровска.

"Интенсивности не снижается... На Покровском направлении действовало 110 тысяч российских военных – я просто не знаю, как описать корректно масштаб. В Покровске население до войны составляло 60 тысяч человек. То есть войско РФ фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну", – описал ситуацию представитель ОСГВ "Днепр".

В районе Лимана интенсивность боев выросла втрое

Трегубов добавил, что ранее на Лиманском направлении происходило около 10 боестолкновений, сейчас – в основном 30.

"Если брать направление Серебрянского лесничества, где есть возможность для пропитки, там россияне активно используют каждую возможность. Пытаются продвигаться уже по уничтоженной территории. Прорыва там не произошло, хотя немного потеснить наших им удалось", – заявил военный.

На Новопавловском направлении штурмы продолжаются

Как отметил Трегубов, здесь агрессор не оставляет попыток зайти в Днепропетровскую область. В целом украинские военные больше обороняются, чем атакуют.

"Мы в обороне. Мы не столько контратакуем, не столько освобождаем, а сколько отбрасываем россиян оттуда, где они пытаются залезть. Иногда наглость россиян играет против них. Как это было в случае с выступлением на Добропольском направлении. Тогда они немного зарываются, проходят дальше, чем должны были бы, и там уничтожаются", – пояснил представитель ОСГВ "Днепр".

Как писал OBOZ.UA, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 23 августа (по состоянию на 16:00) на Покровском направлении враг пытался продвинуться 23 раза. Всего на всей линии фронта произошло 71 боестолкновение.

