Бывает по полсотни боестолкновений: в ВСУ фиксируют увеличение давления оккупантов на Покровско-Мирноградскую агломерацию

Российские оккупационные войска увеличивают давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, в некоторые дни бывает до 56 боестолкновений. Самым горячим направлением остается Покровское.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в комментарии Укринформу. Он отметил, что оккупанты атакуют сразу по нескольким направлениям.

"Растет давление врага на Покровско-Мирноградскую агломерацию, там количество боестолкновений колеблется. В некоторые дни бывает 52-56 боестолкновений, бывает чуть меньше – 49, но усиливается давление", – подчеркнул спикер.

По словам Бельского, россияне могут в разное время суток атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию по 16 направлениям, ища бреши в украинской обороне.

"Например, условно 8 утра: с юга атака, с северного входа, и в течение дня они просто пытаются искать щели в обороне, пытаются их пробить для того, чтобы организовать новый прорыв", – пояснил спикер.

Общее среднесуточное количество боевых столкновений с врагом на направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Днепр" более 170, отметил Бельский.

Горячее всего на Покровском направлении

"Количество боестолкновений растет, самым горячим направление было, есть и остается Покровское. На южные границы этой Покровско-Мирноградской агломерации россияне вышли еще осенью – в начале зимы прошлого года с юга, но никак не могли даже подойти к Покровску и Мирнограду, потом пробили этот Добропольский выступ, и сейчас там продолжаются очень активные боевые действия", - рассказал спикер.

По его информации, на этом участке фронта российская армия сосредоточила около 100 тысяч военных.

Спикер отметил, что оккупанты еще с декабря прошлого года, пытаются взять Покровск и Мирноград и несмотря на большие потери продолжают штурмовать, ежедневно теряя "двухсотыми" по пару сотен оккупантов

"Уже там положили более 60 тысяч военнослужащих своих, и сейчас они собрали эту группировку и каждый день наши убивают там в среднем 150-200 военнослужащих российской армии", – констатировал Бельский.

Что предшествовало

Ранее Бельский сообщил, что оккупанты стягивают подкрепления под Покровск, из-за чего это сейчас самое горячее направление на Донбассе. В то же время ВСУ уже полностью зачистили Покровск от малых групп оккупантов, которые пытались инфильтроваться на месте, также освободили Удачное и Новоэкономичное. После зачистки опорных пунктов врага украинские воины показали установление флага Украины в Удачном, которое расположено примерно в 10 км к западу от Покровска.

Сейчас украинские защитники активно уничтожают подкрепление захватчиков, которое пытается продвигаться в сторону Доброполья.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении российская армия потеряла до 60 тысяч военных за последние 10 месяцев. При этом оккупанты продолжают штурмы на этом участке фронта и пытаются "взять" город Покровск.

