Российские кафиры направили большое количество боевой авиации к аэродрому "Курск". Аэродром расположен в нескольких километрах от одноименного центра российского региона.

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Об этом пишет Sky News. Издание проанализировало спутниковые снимки до начала украинской операции в Курской области и сделано 14 августа.

Так, спутниковое фото аэродрома от 22 июля, показывает, что до недавнего времени там не было скопления российской боевой авиации. На этом снимке видны только два вертолета и пять истребителей.

А фото, сделанные спутником 14 августа, показывают уже кардинально другую картину. На этот раз хорошо видно 14 вертолетов, припаркованных по всей длине аэропорта.

Также видны четыре истребителя, которые находятся в тех же местах, что и в июле.

"Наблюдается огромное увеличение количества вертолетов: с двух вертолетов Ми-24/35 Hind или Ми-8/17 Hip в июле до четырнадцати в августе, в том числе возможно, трех вертолетов Ка-52 "Аллигатор", – заявил специалист из Королевского института объединенных вооруженных сил Джастин Бронк.

Хотя спутниковые фото недостаточно подробны, чтобы определить точные модели вертолетов, они демонстрируют, что в последнее время на аэродром были опрокинуты значительные ресурсы.

Издание предполагает, что скопление боевой авиации является частью российского ответа на операцию украинских защитников в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия опрокидывает свои войска с некоторых участков фронта на Курщину. Из-за украинской операции на Курщине, Путин оказался перед дилеммой.

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