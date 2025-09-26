Россия перегруппировывает силы для наступления на нескольких направлениях фронта, но есть 'нюанс': в ISW указали на проблемы агрессора. Карта

Россия перегруппировывает свои войска сразу на нескольких участках фронта в Украине. Выглядит эта перегруппировка как подготовка к активизации наступательных операций – но имеет некоторые странности.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). В то же время аналитики скептически оценивают перспективы нового "большого наступления" РФ, отмечая, что одновременно продвигаться на ряде направлений "второй армии мира" не хватит сил.

Россия перегруппировывает войска: о чем это может свидетельствовать

По оценкам военного обозревателя Константина Машовца, сейчас российское военное командование в рамках стратегического плана РФ на текущий год перегруппировывает силы для проведения нескольких операций оперативного уровня на линии фронта. Перегруппировка происходит на ряде направлений одновременно, речь идет о Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях.

"Многие из этих российских усилий не являются взаимодополняющими, поскольку силы, предназначенные на один участок фронта, не проводят наступательные операции таким образом, чтобы поддерживать наступательные операции на другом участке", – уточнили в ISW.

С августа российское командование начало перебрасывать часть сил с менее приоритетных сейчас для Москвы участков, в частности с Сумщины и Херсонщины, на более приоритетные на востоке нашего государства.

Часть этих передислокаций Машовец охарактеризовал как "странные".

Так, обозреватель заявил, что российское военное командование передислоцировало подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии из Сумской области в зону ответственности 5-й общевойсковой армии на юге Донецкой области, в частности в районы Новопавловки и Великомихайловки, а также в зону ответственности 35-й общевойсковой армии на Гуляйпольском направлении.

"Российские воздушно-десантные войска являются одними из относительно более боеспособных сил России, и Россия склонна передислоцировать эти силы на свои наиболее приоритетные участки фронта, включая районы Константиновки и Доброполья", – отметили в ISW.

Машовец со ссылкой на источники отметил, что Россия передислоцирует элементы 76-й дивизии Воздушно-десантных войск на запад Запорожской области – для участия в наступательных операциях к югу от города Запорожье.

По его данным, РФ также создает оперативные резервы в 58-й армии, действующей на Херсонском направлении, из состава 25-й армии, которая сейчас действует на значительно более приоритетном для Москвы Лиманском направлении, а не из частей и соединений самой 58-й армии.

Аналогично российское командование создает оперативные резервы в 3-й общевойсковой армии (бывший 2-й Луганский армейский корпус), действующей на Лиманском направлении, из частей 70-й мотострелковой дивизии (18-я армия), действующей на Херсонском направлении.

"Проще говоря, оказалось, что в отношении оперативного развертывания своих ударных группировок для якобы Большого Осеннего наступления противник вынужден тасовать свои части, соединения и армии, словно колоду карт. Вполне допускаю, что для решения важной для противника в военно-политическом смысле задачи – "прорыва в Купянск" и его последующего захвата", – предположил Машовец.

Аналитики ISW также пришли к мнению, что решение России реорганизовать силы с Лиманского направления в оперативный резерв на Херсонском направлении и с Херсонского направления в оперативный резерв на Лиманском направлении является необычным, учитывая нынешнюю сосредоточенность России на операциях в Донецкой области, в частности между Константиновкой и Покровском.

"Российские войска недавно передислоцировали воздушно-десантные войска и относительно элитные подразделения морской пехоты в этот район, и некоторые из этих сил, как сообщается, с тех пор вступили в боевые действия. Подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) и 40-й и 155-й бригад морской пехоты (обе Тихоокеанского флота) недавно вступили в боевые действия вблизи Полтавки после передислокации с севера Сумской области, а подразделения 336-й бригады морской пехоты (Балтийский флот), как сообщается, воюют вблизи Нового Шахово после передислокации с Новопавловского направления.

"Сообщается, что российское военное командование держит подразделения 61-й бригады морской пехоты (Северный флот) в резерве в ближнем тылу района Доброполье после передислокации с Херсонского направления, хотя ISW продолжает наблюдать сообщения о том, что подразделения 61-й бригады морской пехоты действуют на Херсонском направлении, что свидетельствует о том, что подразделения бригады, вероятно, разделены по всему фронту", – отметили аналитики.

Наступление РФ на Купянск

По оценкам Машовца, России не хватает сил, чтобы наступать одновременно на нескольких направлениях фронта. Такая попытка поставит под угрозу наступательные операции оккупантов на Купянск.

Обозреватель заявил, что подразделения 6 общевойсковой армии РФ, воюющие в Купянске и на его северо-западных окраинах, являются "хрупкими" и будут уязвимыми к украинским контратакам, если российские войска прекратят атаки в Купянске и с российского плацдарма к северу от Купянска на западном (правом) берегу реки Оскол.

Машовец считает, что Россия должна одновременно выделить силы и средства для наступательных операций в Купянске и к северу от него, чтобы защитить фланги и логистику российских войск, наступающих на Купянск. И для фактического захвата города оккупантам нужны как минимум одна или две дополнительные дивизии, которые усилят наступательные операции.

Российское военное командование, по его мнению, осознает необходимость усиления, прорыва украинских оборонительных позиций и закрепления на Купянском направлении. Однако это противоречит российской стратегической цели ведения нескольких одновременных наступательных операций по всей линии фронта, что оккупанты пытаются делать еще с 2022 года.

Машовец оценил, что российским войскам придется перераспределить ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию на Купянском направлении.

"Российские войска, вероятно, и дальше будут иметь трудности с ведением одновременных наступательных операций на отдельных участках линии фронта, особенно в районах, которые не получают передислокации относительно боеспособных подразделений с деприоритетных участков линии фронта. Российские войска также могут иметь трудности с продвижением на своих приоритетных участках — главным образом на тактических участках Константиновка-Дружковка и Доброполье, а также на Покровском направлении в Донецкой области — если российское военное командование направит подкрепление в другие районы, которые могут быть более эффективными в Донецкой области", – отметили в ISW.

Российское командование завышает данные об "успехах" в Украине

Там, где России не удается продвигаться на земле – она "продвигается" в заявлениях военного командования.

Аналитики ISW поймали минобороны РФ на лжи об "успехах на фронте.

Так, оккупанты заявили о захвате не менее 4 714 кв км территории Украины и 205 населенных пунктов с 1 января по 25 сентября – аналитики же утверждают, что за упомянутый период российскими войсками было оккупировано 3 434 кв км.

Приукрасили действительность захватчики и в разрезе областей:

из заявленных 205 кв км в Луганской области на самом деле оккупировано 151 кв км (МО РФ "дорисовало" 36% якобы захваченных территорий);

в на самом деле оккупировано (МО РФ "дорисовало" якобы захваченных территорий); из 3 308 кв км в Донецкой области на самом деле оккупировано 2 481 кв км (приплюсовали 33% );

самом деле оккупировано (приплюсовали ); из 261 кв км на Запорожье захвачено 248 кв км (действительность приукрасили на 5% );

захвачено (действительность приукрасили на ); из 175 кв км в Днепропетровской области россияне присутствуют на 96 кв км ("дорисовали" 83% );

россияне присутствуют на ("дорисовали" ); из заявленных 542 кв км на Харьковщине реально России удалось оккупировать 255 кв км (приврали на 112% );

реально России удалось оккупировать (приврали на ); из 223 кв км в Сумской области, о которых заявили в МО РФ, реально россияне захватили 210 кв км ("погрешность" между заявлением и реальностью составляет около 6%).

Аналитики подчеркнули, что продвижение оккупационной армии российское командование завышает не впервые. Новое заявление МО РФ стало лишь продолжением тактики Москвы по "использованию большого количества ложных количественных данных, чтобы создать впечатление, что российские войска продвигаются быстрыми темпами на поле боя, хотя российские войска продолжают продвигаться медленными шагами".

Для этого оккупанты, в частности, пытаются пробираться в неконтролируемые ими населенные пункты, чтобы сфотографироваться там с российским триколором и создать для МО РФ повод заявить о полном захвате этих населенных пунктов.

"Кремль пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих первоначальных военных целей на поле боя, чтобы заставить Украину и ее партнеров уступить российским требованиям", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW подтвердили, что украинские войска продвинулись возле Лимана и Покровска, а также в районе Доброполья.

Также аналитики раскрыли планы агрессора в отношении Купянска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!