Россия перекинула в направлении Бердянска колонну 'Уралов' в песочном камуфляже: в сети указали на интересный нюанс. Видео

Российская оккупационная армия продолжает перебрасывать военную технику на Бердянское направление. Накануне в сторону временно захваченного города враг перебросил колонну грузовиков "Урал" в песочном камуфляже.

В сети обратили внимание, что такой камуфляж используют в Африке. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты перебрасывают в Бердянск практически новую технику, как будто с завода. При этом Андрющенко добавил, что появление африканского камуфляжа под Бердянском вызывает множество вопросов.

В то же время он подчеркнул, что на большом вражеском полигоне в районе села Бабах-Тарамы Донецкой области уже третью неделю подряд не отмечается никакой активности. Андрющенко добавил, что оккупанты затихли после взрывов и разоблачения партизанами попытки построить новую базу. По его словам, появление техники в песочном камуфляже свидетельствует о наличии у российских оккупантов проблем с резервами.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску военной техники россиян на Бердянское направление. Таким образом, подтвердилась теория о том, что враг начал усиливать свои подразделения на Запорожье.

Ранее сообщалось, что украинские партизаны зафиксировали в Мариуполе перемещение военной техники врага с новыми отметками. Колонна из шести новых грузовиков с 40-тонниками с Новоазовского направления ехала в сторону Бердянска через центр Мариуполя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!