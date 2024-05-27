Оккупанты перебрасывают технику на Бердянское направление через Мариуполь. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску военной техники россиян на Бердянское направление. Таким образом, подтвердилась теория о том, что враг начал усиливать свои подразделения на Запорожье.

Фото и видеодоказательства опубликовал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что перед тем активисты "Мариуполь Спротив" фиксировали ту же технику в Воронежской области РФ.

"По меньшей мере 17 единиц МТЛБ одним складом и второй полный склад грузовиков", – отметил Андрющенко.

Напомним, 20 мая украинские партизаны зафиксировали в Мариуполе перемещение военной техники врага с новыми отметками. Колонна из шести новых грузовиков с 40-тонниками из Новоазовского направления ехала в сторону Бердянска через центр Мариуполя.

Андрющенко сообщил: знак, который заметили на грузовиках, похож на парашют в кругу, но именно такой вариант фиксируется впервые.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 мая в центре временно оккупированного Мариуполя произошел масштабный пожар. Загорелось помещение во дворе ТЦ "Браво", где находился склад строительных материалов "Еврострой".

– Оккупанты агитируют родителей на временно оккупированных территориях отдавать своих детей в военное училище. Речь идет, в частности, о мариупольском филиале нахимовского училища.

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