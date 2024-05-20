Направилась в сторону Бердянска: в оккупированном Мариуполе заметили российскую технику с новыми отметками. Фото

Украинские партизаны продолжают наблюдение за российскими войсками на временно оккупированных территориях. В Мариуполе Донецкой области зафиксировали перемещение военной техники врага с новыми отметками.

Фотографиями в понедельник, 20 мая, поделился на своем канале в Telegram советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. Информацию собрали местные жители.

Патриоты установили, что колонна из шести новых грузовиков с 40-тонниками из Новоазовского направления ехала в сторону Бердянска через центр Мариуполя.

"Фиксируем новые отметки", – написал Андрющенко. Советник мэра сообщил: знак, который заметили на грузовиках, похож на парашют в круге, но именно такой вариант фиксируется впервые.

"Удаленно похожа на отметку десантных подразделений, которые перебрасывались из Крыма под Часов Яр. Но только отдаленно", – уточнил чиновник.

Как писал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активно заселяет временно оккупированный Мариуполь гражданами РФ, а также мигрантами из Центральной Азии. Однако большая часть города по-прежнему пустует, поэтому захватчики активно готовят квартиры украинцев для новых "владельцев".

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