Россия планирует ракетный удар по Украине на 23-24 февраля: Буданов оценил угрозу и рассказал, какую задачу оккупантам поставил Путин

Государство-террорист Россия планирует на 23-24 февраля очередной ракетный удар по Украине. Именно эти даты называются неспроста, ведь руководство РФ любит некий символизм.

Видео дня

Об этом в интервью УП заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также он подчеркнул, что, вероятно, это будет "небольшой ракетный удар".

По словам начальника ГУР, ничего необычного в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину не произойдет. Также он добавил, что украинцы уже более 20 раз пережили массированные ракетные удары.

Говоря о других возможных действиях врага, Буданов отметил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно достичь хотя бы каких-то результатов. Поэтому он яростно требует от командование своей армии выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Буданов объяснил, что российские оккупационные войска изменили тактику своих ракетных ударов. Сначала путинская армия запускает дроны-камикадзе иранского производства Shahed, после чего наносит непосредственно ракетные удары. Кроме того, начальник украинской разведки упомянул российские воздушные шары для отвлечения украинской ПВО, однако заверил, что такие методы довольно старые.

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз", – сказал Буданов.

При этом начальник ГУР в очередной раз напомнил, что страна-агрессор столкнулась с проблемами производства новых ракет. По словам Буданова, в РФ производят только корпус, взрывчатое вещество и программное обеспечение ракеты, в то время, как все остальные компоненты и детали это поставки из других стран.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление страны-агрессора России уже началось. Сейчас оно продолжается на ряде направлений, однако успехов у оккупантов нет.

Ранее Буданов заявил, что с середины и до конца весны на фронтах в Украине будут продолжаться ожесточенные бои, они во многом определят результаты войны России против Украины. В то же время наш народ уже значительно ближе к освобождению всей территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!