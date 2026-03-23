Россия планирует развернуть в Беларуси четыре наземных станции управления дронами, – Зеленский

Российское военное командование планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия. Враг собирается их развернуть как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Беларуси.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По результатам доклада главы ГУР Олега Иващенко, четыре такие станции будут развернуты на территории Беларуси.

"Имеем четкую информацию, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси", — сказал он.

Глава государства поручил главе разведведомства проинформировать партнеров и представителей медиа о тех данных, которые Киев может сделать открытыми.

Проблемы с управлением дронами из Беларуси

Заметим, что недавно министр обороны Украины Михаил Федоров во время своего брифинга для украинских медиа заявлял об уничтожении Mesh-сети для управления дронами Shahed-136, которые залетают из Беларуси, но деталей не предоставил.

Этой сетью управляют через антенны операторов с использованием сети модемов на дронах, каждый из которых одновременно работает как точка передачи и ретранслятор.

Напомним, ранее глава государства сообщал, что Россия развернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к увеличению возможности оккупантов наносить удары по северным областям Украины – от Киевщины до Волыни.

