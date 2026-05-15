Россия планирует уничтожить ракетами украинское руководство, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые ракетно-пушечные удары по Украине и рассматривает в качестве целей политические и военные объекты. По его словам, речь идет, в частности, о местах, где может находиться украинское руководство.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении 15 мая. Президент сообщил, что провел совещание с участием руководителей Генерального штаба ВСУ, ГУР, СВРУ и СБУ. По словам главы государства, украинская разведка получила документы, которые свидетельствуют о подготовке Россией новых атак по так называемым "центрам принятия решений".

Планы Кремля

В обращении Зеленский заявил, что украинская сторона имеет российские документы с перечнем потенциальных целей для ударов.

"Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь, по Банковой. Давно они вынашивают этот план", – сказал президент.

Он также добавил, что после событий в Иране российская сторона, по его словам, "вновь активизировалась".

"Сейчас, после Ирана, вновь активизировались – ищут, где мы находимся, где мы бываем. Так же о других людях из украинского руководства, из разведки, наших специальных служб", – заявил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что, по его мнению, в Кремле не понимают настроений украинского общества.

"Кое-кто там, в Москве, так и не понял, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", – сказал он.

Совещание спецслужб

По словам Зеленского, специалисты ГУР МО получили документы о подготовке новых комбинированных ударов по территории Украины. Речь идет о ракетных и дроновых атаках.

Президент уточнил, что среди потенциальных целей есть"почти два десятка политических центров" и военные пункты. Других деталей он не привел.

"Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия", – заявил Зеленский.

Он также сказал, что источником устойчивости Украины является готовность граждан защищать свое государство.

"Народ невозможно победить. России надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", – сказал президент.

Недавно Зеленский заявил о"достаточно специфической активности на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси". Президент заверил, что в случае угрозы Киев готов оперативно реагировать.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине апреля Зеленский также заявлял, что государство-агрессор РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны достраивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

