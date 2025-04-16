Россия планирует задействовать бойцов КНДР на фронте в Украине: в ЦПД разоблачили замысел агрессора

Страна-террорист Россия продолжает укреплять сотрудничество с Северной Кореей для продолжения войны против Украины. Путинский режим обеспечивает Пхеньян деньгами, поэтому КНДР поставляет оккупантам не только оружие, но и рабочую силу.

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За одного человека власть КНДР получает от РФ как минимум 1000 долларов. Об этом в Telegram сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне активно завозят трудовую силу из КНДР. По словам Коваленко, речь идет о мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 25 лет. Таких людей в РФ отправляют работать на производственных предприятиях.

Также в ЦПД подчеркнули, что на сегодняшний день Россия действует так же, как действовало советское правительство после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из КНДР на производства, рассчитываясь с Пхеньяном ресурсами. При этом сами корейцы и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия властям КНДР.

Коваленко подчеркнул, что Россия также планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины. При этом он предупредил, что россияне будут манипулировать и отмечать, что северокорейцы воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли.

Напомним, Северная Корея уже отправила в страну-террористку РФ миллионы различных боеприпасов. Тем самым Пхеньян обеспечил России решающее преимущество на поле боя.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, вероятно, увеличит поставки вооружений стране-агрессору России на фоне соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть.

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