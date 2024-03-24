Россия подняла в небо стратегическую авиацию: после пусков ракет с Ту-95 'покраснела' вся Украина

В ночь на воскресенье, 24 марта, страна-агрессор Россия третий раз за неделю подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели бомбардировщики Ту-95. Всего на пусковые рубежи двигалось 14 бортов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Около 3:00 стало известно, что Ту-95 совершили пуски ракет из района Саратовской области РФ.

"Ожидаем вхождения крылатых ракет в воздушное пространство через час", – отмечали в мониторинговых каналах.

Вскоре тревогу из-за ракетной опасности объявили в южных и восточных областях.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия!" – призывали в ВС ВСУ.

По состоянию на 3:45 "покраснела" почти вся Украина.

По состоянию на 4:14 тревога была объявлена во всех областях.

Вражеские ракеты залетели в Украину через Сумскую область. Они двигались группами в направлении Полтавщины, затем Киевщины, а оттуда – в юго-западном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, вечером в субботу, 23 марта, войска страны-агрессора РФ устроили очередную атаку на Украину, из-за чего по областям начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил дроны-камикадзе типа Shahed с южного направления.

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