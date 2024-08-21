Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': СМИ узнали причину

Российские оккупанты подняли пять самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", которые вылетели в направлении "Энгельс-2". Причиной массовой передислокации стратегических бомбардировщиков стала атака украинских дронов.

Видео дня

Как сообщают российские пропагандисты, над определенными участками в Мурманской области было закрыто воздушное пространство. Тем временем в сеть попало видео пролета БПЛА вблизи поселка Высокий, расположенного вблизи аэродрома "Оленья".

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Как видно на опубликованных кадрах, дрон летел довольно низко над землей. Российская ПВО вела интенсивную стрельбу и в конце концов сбила его.

По данным СМИ, украинские беспилотники якобы 4-й день пытаются атаковать Мурманщину.

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