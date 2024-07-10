Россия поднимала в воздух МиГ-31К: в Украине объявляли масштабную тревогу

Вечером 10 июля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность была связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Оккупанты подняли авиацию около 21:58 вечера. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и представляет собой сложную цель для систем противовоздушной обороны. Потому украинцев призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 20.58 был зафиксирован взлет одного истребителя МиГ-31К. Тем не менее, количество вражеских самолетов в небе никак не влияет на уровень угрозы, поэтому украинцев призывают находиться в укрытиях к отбою.

В 21.20 в Воздушных силах ВСУ объявили отбой тревоги.

Напомним, что днем, в среду, 10 июля, город Вознесенск на Николаевщине подвергся российским обстрелам. Погиб один человек, еще восемь пострадали, у всех состояние средней тяжести. Среди раненых – мэр Вознесенска Евгений Величко.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе признали, что Российская Федерация производит ракет Х-101 почти в восемь раз больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину. И это, несмотря на то, что процесс по-прежнему зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США.

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