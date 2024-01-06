Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога. Карта

Утром 6 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста РФ.

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Ракетная опасность объявлене на всей территории страны. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Российские самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных укрытиях.

Мониториноговые каналы информируют, что по состонию на 09:35 российские террористы подняли один борт МиГ-31К с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе. Самолет направился северо-западным курсом к акватории Черного моря.

Напомним, в Киеве в Шевченковском районе обезвредили боевую часть российской ракеты. Это был аэробалистический гиперзвуковой "Кинжал", который по столице выпустила страна-агрессор Россия.

Ранее сообщалось, что зенитный ракетный комплекс Patriot сбил в Украине уже 15 российских ракет "Кинжал". В целом этих систем в нашей стране пока мало.

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