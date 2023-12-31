Комплекс Patriot за год сбил 15 российских "Кинжалов": в Воздушных силах рассказали подробности

Зенитный ракетный комплекс Patriot сбил в Украине уже 15 российских ракет "Кинжал". В целом этих систем в нашей стране пока мало.

Видео дня

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что указанные комплексы могут сбивать баллистику и аэробалистические ракеты, такие как Кинжал.

"4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов "Кинжал" Х-47 – ракета М2. Таким образом, продолжается отсчет... Стартовал отсчет именно с этого времени", – отметил представитель ПС.

Также он добавил, что по сравнению с прошлым годом у Украины большое количество других систем ПВО.

Напомним, 14 декабря в Киеве украинские ПВО сбили аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал".

В октябре 2023 года расследователи российского издания The Insider сообщили, что подрядчики оборонных предприятий, выпускающих самые опасные из управляемых российских ракет "Кинжал", до сих пор не попали под санкции Запада. Потому они продолжают импортировать необходимые материалы из стран Евросоюза.

После масштабного вторжения госкорпорация "Ростех" нарастила выпуск "Кинжалов", стоимость которых обходится Москве в 10 млн долларов за одну ракету.

Как сообщал OBOZ.UA, также Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения государство-террорист Россия запустила против Украины более 7500 ракет. Речь идет обо всех типах: авиационных, зенитных, С-300, крылатых и баллистических.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!