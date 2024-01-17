Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине около 10:30 17 января объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет на территории РФ носителя сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

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Угроза существует для всех регионов нашей страны. Об этом сообщают Силы обороны юга и мониторинговые каналы.

"Взлет МиГ-31К ВВС РФ.Аэродром "Моздок". МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны", – сообщил один из них.

В последнее время российские МиГ-31К ВВС РФ регулярно взлетают с военного аэродрома "Моздок", расположенного в Северной Осетии. Там базируется отдельный 485 отдельный вертолетный полк оккупантов, а с лета 2023 года база начала использоваться для ракетных атак на Украину.

В Моздоке также базируются дальние бомбардировщики Ту-22М3, наносящие ракетные удары по Украине.

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