Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена ​​масштабная тревога

Утром 29 июня по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность связана с активизацией вражеской авиавции в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Путинские войска подняли истребитель МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 10:00 был зафиксирован взлет одного истребителя МиГ-31К. Однако количество вражеских самолетов в небе никоим образом не влияет на уровень угрозы, поэтому украинцев призывают находиться в укрытиях до отбоя.

Напомним, 28 июня, российские войска ударили по многоэтажке в Днепре, уничтожив несколько этажей в одном из подъездов. Поисково-спасательная операция на месте попадания продолжалась всю ночь, по состоянию на 8 часов утра 29 июня известно об одном погибшем и 12 раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. В целом враг запустил из Приморско-Ахтарска на территории РФ 10 "Шахедов". ПВО смогла сбить все средства воздушного нападения врага.