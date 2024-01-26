Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине дент 26 января объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

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"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", – говорится в сообщении Воздушных сил по состоянию на 13:28.

По данным мониторинговых каналов, с "Саваслейки" вылетели два "МиГа".

Кроме того, фиксируется активность бортов вражеской тактической авиации в воздушном пространстве Беларуси – четыре вражеских самолета выполняют маневры в районе "Барановичей".

По состоянию на 14:25 по областям объявили отбои угрозы.

"Отбой тревоги по МиГ-31К!" – сообщили в Воздушных силах.

В субботу, 27 января, также запланированы тренировочные полеты МиГ-31К из "Саваслейки", поэтому снова вероятны масштабные тревоги, пишут пониторинговые каналы.

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