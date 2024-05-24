Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине днем 24 мая объявлена масштабная воздушная тревога. Ракетная опасность связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка на территории РФ.

Эти самолеты являются носителями сверхзвуковых ракет "Кинжал". Об угрозе предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении от 13:26.

"Взлет МиГ-31К ВВС РФ. МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны", – добавили в мониторинговом канале monitor.

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