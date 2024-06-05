Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине утром 5 июня была объявлена масштабная воздушная тревога. С аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области, был зафиксирован взлет МиГ-31К.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины. Всем гражданам следует пройти в ближайшие укрытия и находиться там до объявления об окончании тревоги.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – говорится в сообщении.

МиГ-31К является носителем российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47м2 "Кинжал". Поэтому существует угроза ракетных ударов противника.

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Ранее сообщалось, что в Украине вечером 4 июня прозвучала воздушная тревога из-за запуска россиянами дронов-камикадзе. Shahed-136/131 войска государства-агрессора направили на украинскую территорию несколькими волнами, сначала с юга, чуть позже – с северо-востока.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 июня Силы противовоздушной обороны Украины работали над отражением очередной российской атаки. В небе над Днепром были сбиты две ракеты типа "Искандер-К", а на севере – два беспилотника.

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