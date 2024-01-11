Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

Днем 11 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Российские оккупанты подняли авиацию с аэродрома "Моздок". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, один борт МиГ-31К направляется с аэродрома "Моздок" северо-западным курсом в сторону Черного моря. Также в воздухе зафиксирован самолет-дозаправщик Ил-78.

Напомним, во время массированного ракетого обстрела Украины 8 января российские террористы применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Ранее сообщалось, что 10 января российские захватчики ударили по Харькову ракетами С-300 из Белгородской области. В городе раздались взрывы, есть прилеты, известно о попадании в гражданский объект. Вследствие атаки есть 13 пострадавших, среди них – журналист из Турции.

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