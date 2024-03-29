Россия подняла в воздух Ту-22М3: в ВС ВСУ предупредили о возможных пусках сверхзвуковых ракет

В ряде областей Украины к вечеру 29 марта объявлена воздушная тревога. Россия подняла в небо дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 над акваторией Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе пусков сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет Х-22 "Буря". "Внимание! Ту-22М3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22!" – говорится в сообщении ведомства по состоянию на 17:24.

По состоянию на 17:42 мониторинговые каналы сообщили, что Ту-22М3 покидает пусковые рубежи, пуски ракет Х-22 не зафиксированы.

В 17:43 в Воздушных силах объявили об отбое угрозы, однако вскоре в 17:57 вновь сообщили о присутствии Ту-22М3 в акватории Черного моря. На юге, востоке, северо-востоке и в центральных областях Украины объявили воздушную тревогу.

По состоянию на 18:30 стало известно о пусках ракет "X-22" с бомбардировщиков Тy-22М3 в направлении Одесщины.

Ту-22М – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, способный нести ядерное оружие.

Имеет две основные модификации: Ту-22М2 (снята с вооружения) и Ту-22М3, которая производилась с 1978 по 1993 год и эксплуатируется в настоящее время.

Х-22 "Буря" – семейство советских сверхзвуковых противокорабельных ракет воздушного базирования большой дальности. Запуск осуществляется со сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-22 или Ту-22М, но разрабатывались и другие носители: Ту-16, Ту-95. Ракета предназначена для поражения авианосцев и авианосных ударных групп посредством ядерной (специальной) или фугасно-кумулятивной (конвенционной) боевой части.

Как сообщал OBOZ.UA, рано утром 29 марта РФ запустила по Украине "Шахеды" и ракеты, в том числе со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Враг атаковал энергообъекты и гражданскую инфраструктуру, вследствие чего есть разрушения, повреждения и пострадавшие. Польша во время атаки поднимала свои истребители.

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