Россия подняла в воздух восемь бортов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Страна-агрессора Россия в ночь на субботу, 27 апреля, подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет Х-101. Самолеты взлетели с аэродрома "Оленья" и летели в сторону пусковых рубежей.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинцев призвали следить за сигналом воздушных тревог.

"Зафиксирована активность Ту-95МС (количество уточняется) с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", – сказано в сообщении.

По данным мониторингового канала Monitor, оккупанты подняли в небо восемь бортов Ту-95МС. Как известно, этот самолет может нести до восьми крылатых ракет на наружных узлах подвески.

На канале также озвучили расчетный подлет бомбардировщиков к пусковым рубежам:

– Саратовская область – приблизительно 02:50-03:20 (если пуски будут отсюда, ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 03:40-04:00);

– Каспийское море – около 03:40-04:30 (если пуски будут отсюда, ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 04:40-05:30).

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 26 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные войска запустили крылатые ракеты типа "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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