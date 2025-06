Россия полагается на восстановление советской бронетехники: в ISW оценили ситуацию с запасами агрессора

Страна-агрессор Россия продолжает полагаться на восстановление своих советских запасов бронированной техники для поддержания атак на фронте в Украине. Ее резервы ограничены и оккупанты на поле боя все больше полагаются на мотоциклы и багги, но неясно, хватит ли последних, чтобы компенсировать все их потери бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на источник в социальных сетях, отслеживающий оборудование на российских военных складах и ремонтных предприятиях с помощью спутниковых снимков.

Согласно обновленному анализу, большинство боевых бронированных машин (ББМ), которые Россия изымает со склада, больше не находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы немедленно отправляться на фронт без восстановления, как это было возможно в начале войны.

Автор подсчитал, что 81-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) в Армавире Краснодарский края РФ, который ремонтирует и модернизирует хранящиеся бронетранспортеры (БТР-70/80), а также уже поврежденные машины с поля боя, возможно, ежегодно ремонтирует до 200 БТР-70/80/82, начиная с 2023 года. Тем временем 144-й БТРЗ в Екатеринбурге Свердловской области РФ, который является единственным заводом, занимающимся старыми боевыми машинами пехоты (БМП) и десанта (БМД), а также БМП-2 и БМД-2, вероятно, ежегодно ремонтирует от 100 до 150 БМП-2 и БТР-Д с неуказанного года.

Машиностроительный завод в Арзамасе Нижегородской области РФ, вероятно, ежегодно производит более полтысячи БТР-82, но автор кадров отметил, что спутниковые снимки, показывающие растущую кучу корпусов техники на территории, говорят о том, что завод либо увеличивает темпы производства, либо также ремонтирует поврежденные БТР.

Источник отметил, что объемы производства этого предприятия неясны, но, вероятно, высоки из-за большого количества БТР-80/82, которые российские войска теряют на фронте в Украине, и того, как быстро оккупанты пополняют эти машины. Также было подсчитано, что российский производитель бронетехники Курганмашзавод в Кургане, вероятно, ежегодно производит от 100 до 120 БМП-4М, примерно 360 БМП-3 и от 20 до 30 БТР-МДМ.

В виду этого в ISW отметили, что Россия поддерживала свои наступательные операции на протяжении всей войны, используя запасы бронетехники советских времен, чтобы компенсировать высокие показатели потерь. Однако этот ресурс ограничен и приближается к точке снижения доступности. Из-за высоких потерь техники в конце 2023-го и в 2024 году, теперь ВС РФ все чаще используют мотоциклы и багги вместо бронетехники вдоль передовой.

"Британский международный институт стратегических исследований (IISS) подсчитал в феврале 2025 года, что российские войска потеряли более 3700 БМП и БТР только в 2024 году… Остается неясным, будет ли опора России на мотоциклы и багги достаточной, чтобы компенсировать эти потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – оценил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны информировал, что Россия замедлила использование на фронте танковых запасов советской эпохи. Вероятно причиной называли их ограниченное количество, а также растущий переход оккупантов на использование мотоциклов и вездеходов на поле боя.

