Россия получает экономические выгоды с оккупации украинских территорий: в ISW раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия получает экономические выгоды с оккупированных территорий Украины, используя украинскую инфраструктуру и логистические сети. Россиянам это важно для поддержки своей армии на фронте, а также для экспорта украденных ресурсов.

Видео дня

В то же время некоторые российские компании испытывают трудности с надлежащим управлением захваченными угольными шахтами, что, очевидно, подвергает опасности жителей вокруг. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 21 апреля Федеральное агентство железнодорожного транспорта России (Росжелдор) объявило о запуске первого контейнерного поезда с неопределенным грузом, который прошел так называемой российской сетью "новороссийской железной дороги" через оккупированную часть материковой Украины и прибыл в оккупированный Севастополь на Крымском полуострове. Россияне заявили, что поезд будет разгружен в Севастополе, в дальнейшем груз экспортируют судном через оккупированные Россией черноморские порты в неопределенные конечные пункты назначения.

В мае 2023 года вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин подписал приказ о создании "новороссийской железной дороги" для объединения под эгидой Росжелдора захваченных украинских железнодорожных линий и российских. Эта так называемая железная дорога эксплуатирует три линии на оккупированных территориях Украины: Донецкую, Луганскую и Херсонско-Мелитопольскую (соединяет оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей) ветви. Все они работали на базе железных дорог, которые Украина контролировала до полномасштабного вторжения войск РФ в 2022 году.

"Использование Россией железных дорог в оккупированной части Украины соответствует двум российским целям: во-первых, обеспечить логистическую поддержку российских войск по железной дороге, что может быть более быстрым и безопасным, чем логистическая поддержка транспортными средствами. А во-вторых, транспортировать разные товары в порты Черного моря для морского экспорта", – убеждены в ISW.

По мнению аналитиков, Россия может использовать эти железные дороги для транспортировки товаров со своей территории в порты в оккупированном Крыму, не полагаясь на железнодорожный мост через Керченский пролив, который в последние годы регулярно не функционировал из-за украинских дальнобойных ударов, или же непосредственно забирать ресурсы с оккупированных территорий и экспортировать их на международные рынки.

Крымская новостная служба "Крым Реалии" 21 апреля сообщила, что Россия использует порты в оккупированной Керчи для экспорта краденого украинского сжиженного природного газа и зерна. А издание The Wall Street Journal обнаружило, что на сентябрь 2024 года Россия продала почти $1 миллиард краденого украинского зерна, используя железнодорожные пути и дороги на оккупированных территориях Украины для доставки огромного количества зерна в захваченные порты Черного моря для экспорта. Также Россия экспортировала более 12 000 тонн угля через оккупированный Мариуполь только за неделю с 14 по 20 апреля.

Вместе с тем некоторые российские компании сталкиваются с проблемами в управлении угольными шахтами на оккупированных территориях, подвергая опасности жителей. Одно из российских бизнес-изданий 21 апреля сообщило, что компании ООО "Импекс-Дон" и ООО "Торговый дом "Донские угли" прекращают аренду девяти угольных шахт в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и возвращают их контроль оккупационным "администрациям", заявляя, что это "из-за высоких эксплуатационных расходов и низких доходов".

Обе эти компании начали так называемую аренду девяти захваченных украинских шахт в 2024 году. Теперь же российское федеральное государственное бюджетное учреждение по реорганизации и ликвидации убыточных шахт (ГУРШ) будет контролировать их ликвидацию (фактически закрытие).

В ISW напомнили, что Россия приложила значительные усилия для эксплуатации угольной промышленности Украины и богатого углем Донецкого бассейна и, как сообщается, экспортировала уголь на сумму более $288 миллионов из оккупированных Донетчины и Луганщины в период с 2014 по 2022 год. Аналитики предполагают, что это количество значительно выросло с 2022 года, поскольку Россия получила доступ к дополнительным шахтам в этих областях. По состоянию на сентябрь 2023 года агрессор ликвидировал 114 угольных шахт на оккупированных территориях Донбасса.

"Россия, вероятно, ликвидирует указанные угольные шахты частично из-за неэффективного управления инфраструктурой, а также из-за нестабильных международных рынков. Если ГУРШ не закроет эти шахты должным образом, они могут деградировать так, что создаст риски для здоровья и окружающей среды для соседних громад, в частности для украинских жителей этих оккупированных территорий", – констатировали в ISW.

Я сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях полным ходом идет экспроприация Россией украинской собственности. Захватчики отбирают как промышленные, производственные объекты, так и квартиры, дома местных жителей, вынужденно убегавших от войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!