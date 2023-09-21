Россия помогает нардепу Бойко 'отбелиться': скандальный эфир депутата у Соловьева исчез

Спустя три дня после начала полномасштабного вторжения государства-террориста России в Украину народный депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко давал интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Оба собеседника вели ехидный диалог в то время, как российские военные сбрасывали на украинские города ракеты и бомбы.

Однако недавно пропагандистский YouTube-канал удалил эфир Соловьева с Бойко, что вызвало еще больше вопросов к пророссийским взглядам народного депутата. OBOZREVATEL выяснял, как страна-агрессор РФ помогает нардепу Бойко "отбелиться" и какую реакцию от правоохранителей ждут украинцы.

Народный депутат от ОПЗЖ беседовал с пропагандистом 26 февраля. Еще за много лет до полномасштабного вторжения Соловьев не скрывал своей украинофобской позиции и открыто призывал уничтожить наше государство. Однако ни позиция пропагандиста, ни начало полномасштабной российской агрессии не помешало Бойко включиться в эфир и беседовать с рупором Кремля.

Во время разговора Соловьев жаловался, что в Украине "не слушают Путина" и везде "ищут диверсантов". В свою очередь Бойко принялся плясать под дудку кремлевского пропагандиста и ехидно насмехался над украинскими СМИ.

Видео дня

Еще большей циничности интервью добавили кадры российских терактов в украинских городах. Диалог Бойко и Соловьева происходил на фоне видео со взрывами многоэтажек в Киеве и других городах нашей страны.

Позже в сети обратили внимание, что эфир с Бойко был удален с YouTube-канала пропагандиста. Это связали в первую очередь с тем, что страна-агрессор РФ таким образом помогает народному депутату "отбелить" свою репутацию.

Также украинцы в соцсетях просят секретаря СНБО Алексея Данилова и начальника ГУ СБУ Василия Малюка обратить внимание на то, что Россия помогает народному депутату Бойко. Граждане нашей страны возмущены, что все выпуски пропагандиста на месте, а скандальное интервью нардепа пропало якобы по неизвестным причинам.

Напомним, некоторые коллеги Бойко из пророссийской ОПЗЖ уже оказались в поле зрения правоохранителей. Так, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которому было объявлено подозрение в государственной измене. Его было решено заключить под стражу до 13 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к народному депутату Шуфричу. Его подозревают в государственной измене. Политик, вероятно, тесно работал с эфэсбэшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Юрий Бойко скрывает свое состояние и бизнес. Из года в год он указывает в декларации, что живет практически на депутатскую зарплату и доходы компании собственной супруги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!