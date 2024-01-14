Россия понесла на фронте существенные потери: опубликована статистика за неделю

В течение второй недели 2024 года украинские воины ликвидировали 5270 российских оккупантов. Также оккупационная армия потеряла 534 единиц вооружений и военной техники.

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В частности, уничтожена около сотни вражеских артсистем, а по количеству уничтоженых ББМ и танков новые результаты превысили показатели первой недели 2024 года. Итоги недели по поводу потерь России в Украине подвел первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Он отметил, что с 7 по 14 января на линии фронта украинские воины уничтожили 5270 российских захватчиков (для сравнения, с 31 декабря по 7 января было ликвидировано около 5500 оккупантов).

Также защитники уничтожили 534 единицы вражеской военной техники и вооружений (неделей ранее удалось испепелить 954 единицы).

В частности, Россия в течение недели потеряла:

53 танка (неделей ранее их уничтожили 45)

122 боевых бронированных машин (против 110 в первую неделю нового года)

94 артиллерийские системы (на прошлой неделе – 189)

6 РСЗО (против 8 неделей ранее)

11 установок ПВО (было 14)

144 единицы автотехники (231 единица на предыдущей неделе)

26 единиц спецтехники (неделей ранее 59).

"Помимо этого, нашими защитниками уничтожены 28 ракет и 50 БПЛА", – отметил Павлюк.

Неделей ранее он сообщал об уничтожении 77 ракет и 220 БПЛА.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как украинские пилоты дронов натолкнулись на засаду врага и заставили пожалеть о "встрече". "Денацифицировали" украинские воины группу кадыровцев.

Также сообщалось, что к утру 14 января безвозвратные потери живой силы армии РФ достигли 370 тысяч. Только 13 января в сутки ВСУ ликвидировали 840 оккупантов.