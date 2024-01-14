Потери живой силы армии РФ достигли 370 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 840 оккупантов

Силы обороны Украины 13 января уничтожили в боях 131 единицу военной техники и вооружения российских оккупантов. Также ряды вражеского войска лишили 840 солдат.

Видео дня

С начала войны защитники ликвидировали уже 370 000 захватчиков. Данные о потерях армии РФ на 14 января обновил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что во время воздушной атаки накануне защитники сбили восемь российских крылатых ракет (всего 1814) и 13 БПЛА оперативно-тактического уровня (6861).

На фронте бойцы обезвредили 33 боевых бронированные машины (в общем 11 302), 19 артиллерийских систем (8747), 10 танков (6075), два средства ПВО (648) армии РФ.

Также за прошедшие сутки воины уничтожили 35 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (11 667) и восемь – специальной техники (1353).

Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения агрессора ВСУ проредили ВС РФ на 957 РСЗО, 329 самолетов, 324 вертолета, 23 корабля/катера и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, ударом по военному аэродрому "Саки" возле Евпатории (временно оккупированный Крым) в ночь на 6 января воины ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ Александра Чернобривого. Этот замкомандира 43-го морского штурмового авиаполка стал одним из погибших захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!