Во время удара по аэродрому 'Саки' ВСУ ликвидировали замкомандира штурмового авиационного полка. Фото

Во время удара Вооруженных сил Украины по военному аэродрому "Саки" возле Евпатории был ликвидирован подполковник армии РФ Александр Чернобрывый. Напомним, что этот важный для врага объект был атакован в ночь с 5 на 6 января.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Чернобрывый, который оказался среди погибших, был заместителем командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка.

Это российское подразделение находится в составе Черноморского флота РФ и дислоцируется на аэродроме "Саки". Полк оснащен самолетами Су-30СМ и Су-24М.

Напомним, что вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму вечером 5 января прогремели по меньшей мере 10 взрывов. Был атакован военный аэродром "Саки" в Новофедоровке.

В результате этой атаки был уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма.

На военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке дислоцируется 43-й морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ. Этот аэропорт является одним из ключевых для россиян на захваченном ими полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки 4 января по закрытому командному пункту российских войск под Севастополем захватчики понесли потери в живой силе. Среди ликвидированных – полковник вражеской армии Исмагилов Вадим Наильевич.

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