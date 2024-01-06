Где расположен пораженный ВСУ аэродром 'Саки' и какую технику там хранил враг: карта

Военный аэродром "Саки" в Новофедоровке, где накануне был уничтожен пункт управления российских оккупантов, расположенный вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму. Там дислоцируется 43-й морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ.

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Известно, что аэродром "Саки" – один из ключевых для россиян на захваченном ими полуострове. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину кремлевские террористы хранили на захваченной базе авиационные бомбы и ракеты, которыми обстреливали преимущественно юг Украины – Херсонскую и Николаевскую области.

9 августа 2022 года на аэродром была совершена мощная атака, в результате которой уничтожены девять российских самолетов. Министерство обороны России при этом объяснило взрывы "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

На территории аэродрома расположен учебно-тренировочный комплекс НИТКА, предназначенный для отработки летчиками палубной авиации техники взлета и посадки самолета на палубу авианосца.

До оккупации Крыма Россией аэродром использовался Вооруженными силами Украины.

Напомним, в ночь на 6 января в районе аэродрома "Саки" вблизи Новофедоровки раздалось по меньшей мере 10 взрывов. На полуострове сработало ПВО. В результате ее работы обломки упали на жилой дом в селе Михайловка, там вспыхнул пожар.

Утром командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в результате взрывов вблизи Евпатории уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма. Отличную работу проделали украинские пилоты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ноябре у взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма зафиксированы следы пожара. Еще 28 октября их не было, а уже 31-го появилось несколько очагов возгорания.

– Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ уже знают уязвимые места ПВО оккупационных войск России во временно захваченном Крыму. Как выяснилось, система ПВО россиян на полуострове имеет слабые места.

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