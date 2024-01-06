Выявили слабые стороны российской ПВО: в ВСУ пообещали продолжение работы по оккупированному Крыму

Вооруженные силы Украины уже знают уязвимые места противовоздушной обороны оккупационных войск России во временно захваченном Крыму. Как оказалось, система ПВО россиян на полуострове, которую они так расхваливали, имеет слабые стороны.

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Поэтому украинские военные продолжат наносить удары по военным объектам армии Росси в Крыму. Об этом в пятницу, 5 января, сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

Она отметила, что ПВО на Крымском полуострове, которую российские захватчики так торжественно разворачивали, постепенно сворачивается. У воздушной обороны оккупантов есть много "дыр".

По словам Гуменюк, боевая работа украинских войск на полуострове не прекращается. Фактически, бойцы проводят эту работу в онлайн-режиме.

В частности, 24/7 в Крыму работает партизанское движение, происходит отслеживание, отработка, противодействие.

"В комплексе это приведет к тому, что наивысшая активность, как и было анонсировано верховным главнокомандующим будет сосредоточена вокруг Крыма", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что днем 4 января в Евпатории и Севастополе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. СМИ сообщили о прилетах, в частности в воинскую часть оккупантов. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта противника.

Ближе к ночи взрывы были слышны в Севастополе, Саках, Джанкое и ряде других городов. Российские пропагандисты пожаловались на "массированную атаку дронов-камикадзе".

Позже стало известно, что 4 января ВСУ также поразили вражеские склады с боеприпасами возле поселка Первомайское в Курманском районе Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гуменюк рассказала, что в результате атаки на военные объекты оккупантов в Крыму 4 января был не только поражен командный пункт, но и нанесены очень существенные потери системе защиты врага. В целом накануне украинские защитники провели мощную боевую работу.

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