Украинские пилоты дронов натолкнулись на засаду врага и заставили пожалеть о 'встрече'. Видео

На одном из направлений фронта украинские аэроразведчики обнаружили схрон оккупантов и атаковали их с дронов. Несмотря на то, что несколько захватчиков получили ранения, остальные намек не поняли и попытались сбить надоедливую украинскую "птичку" из огнестрельного оружия.

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В заключение кадыровцы попытались спрятаться в "норе", из которой выползли, однако она стала для них могилой. Видео поражения врага пилотами группы ударной аэроразведки 30 ОМБр появилось в Telegram-канале подразделения AEROBOMBER_UA.

На видео видно, как группа оккупантов сидит в украинском лесу возле выкопанного блиндажа. Чувствуют себя захватчики явно расслабленными, один неторопливо курит, склонившись на дерево.

Меланхолию захватчиков решили развеять операторы группы ударной разведки 30 ОМБр, сделавшие несколько сбросов с БПЛА прямо на головы оккупантам. Сбросы оказались точными: по меньшей мере двое кадыровцев были ранены.

Остальные же намека на то, что в Украине им не рады, не поняли: вскочив на ноги, они попытались сбить дроны украинцев из огнестрельного оружия. Однако укрытие в виде тонких сосен, за которыми пытались укрыться достаточно упитанные кадыровцы, оказались плохим прибежищем от ударов с неба: по итогам "противостояния" потерь у захватчиков стало больше.

Те же, кого сразу ликвидировать не удалось, решили, что смогут укрыться от возмездия в выкопанной в земле норе: в конце концов, она стала для них могилой.

А украинские воины совершили несколько контрольных сбросов, чтобы убедиться, что оставшиеся лежать после первых атак те захватчики с шевронами подразделения "Ахмат" точно уже никогда не встали.

Сами воины из группы ударных дронов 30 ОМБр, опубликовав ролик, события на видео комментировать не стали. Вместо этого они призвали украинцев, которые хотят, чтобы подобная судьба постигла как можно большее количество захватчиков, поддержать группу финансово.

"Присоединяйся донатом на дроны для группы ударной аэроразведки AEROBOMBER_UA. Приват: 4149437869187698. Банка: 5375411204587567. SWIFT ", – говорится в подписи к видео.

Напомним, по состоянию на утро 14 января потери живой силы армии РФ составили 370 тысяч. Накануне украинские воины ликвидировали 840 захватчиков.

Также сообщалось, что во время удара по аэродрому "Саки" в ночь на 6 января ВСУ ликвидировали заместителя командира штурмового авиационного полка.